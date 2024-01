Da Universal Pictures il primo trailer di Cattivissimo Me 4

Universal Pictures questa notte ha diffuso in rete il primo trailer di Cattivissimo Me 4, ennesimo capitolo della saga animata targata Illumination Entertainment.

Atteso per il prossimo Super Bowl, il trailer – anche nella versione italiana da stamane – ha fatto il suo esordio in rete questa notte mostrando le prime immagini di uno dei film d’animazione più attesi del 2024. Nel video è possibile ammirare il mitico Gru (con la voce italiana di Max Giusti) impegnato a tenere al sicuro la sua famiglia da una nuova minaccia, la fuga dal carciere dei super cattivi Maxime Le Mal (Will Ferrell) e la fidanzata, la femme fatale Valentina (Sofia Vergara). Il trailer, inoltre, introduce anche il piccolo Gru jr.

Cattivissimo Me 4: regia, cast, trama.

Alla regia Chris Renaud (i due Pets – Vita da animali) il regista dei primi due capitoli cinematografici, ed il co-regista Patrick Delage (direttore dell’animazione di Sing, Sing 2, Pets 2 – Vita da animali) mentre alla sceneggiatura Mike White (School of Rock, The White Lotus) e Ken Daurio. i porduttori sono Chris Meledandri e Brett Hoffman di Illumination Entertainment.

Nel cast vocale Steve Carell (Gru), Kristen Wiig (Lucy), Miranda Cosgrove (Margo), Dana Gaier (Edith) e Madison Polan (Agnes), Pierre Coffin (i Minion) e Steve Coogan (Silas Caprachiappa). A loro si aggiungono Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Chris Renaud.

Cattivissimo Me 4 verrà distribuito nelle sale dal 3 luglio 2024.