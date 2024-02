The Boys 4: lo spot iper patriottico dal Super Bowl

Amazon Studios ha strappato un proprio spazio per The Boys 4 all’interno dei mitici spot milionari del Super Bowl.

Il lancio dello spot è stato diffuso attraverso il canale X (ex-Twitter) relativo all’account fittizio della Vought, e mostra alcune brevi sequenze dall’attesa quarta stagione in arrivo su Prime Video nel corso del 2024. Simpaticamente lo spot è stato presentato come “Troppo Patriottico” per essere diffuso in tv.

Today, Vought brings you an exclusive new ad for The Big Game. Rated "Too Patriotic" for TV, this is a love letter to AMERICA. Please enjoy with an ice cold Turbo Rush! pic.twitter.com/uofZkTSbz6 — Vought International (@VoughtIntl) February 11, 2024

The Boys: la serie.

The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Nel cast della quarta stagione spazio per Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry e Susan Heyward.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti

La quarta stagione sarà disponibile nel 2024 su Prime Video.