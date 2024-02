The Fall Guy: il nuovo trailer del film dal Super Bowl

Universal Pictures ha condiviso in rete questa notte, ed in occasione del Super Bowl, il nuovo trailer di The Fall Guy.

Come noto, il nuovo trailer è stato diffuso come parte degli accordi della Universal Pictures con la divisione commerciale del Super Bowl, l’annuale appuntamento sportivo che ospita i migliori spot cinematografici della stagione. The Fall Guy, che sarà diretto dal co-creatore della saga John Wick “David Leitch“, si ispira ad una vecchia serie tv degli anni ottanta, e vede Ryan Gosling nei panni di uno stuntman professionistico chiamato a svolgere una mansione non presente sul suo contratto lavorativo.

The Fall Guy: il film.

Il film è stato diretto da David Leitch, e sceneggiato da Drew Pearce basandolo sull’omonima serie tv degli anni ottanta. Nel cast Ryan Gosling avrà la compagnia di Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Winston Duke. Universal Pictures porterà il film nelle sale a partire dal 3 maggio 2024.

TRAMA: Lo stuntman Colt Seavers (Gosling) chiamato a dividersi tra il suo lavoro, un vecchio amore (una regista interpretata da Emily Blunt) e l’impegno “ostico” di ritrovare l’attore di un film (Aaron Taylor-Johnson) che sembrerebbe essersi messo nei guai con persone poco raccomandabili.