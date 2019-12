Il 19 dicembre prossimo La Dea Fortuna approderà finalmente al cinema, e per l'occasione UCI Cinemas è pronta a premiare i propri clienti.

In occasione dell'esordio nelle sale del nuovo film di Ferzan Ozpetek, il circuito cinematografico UCI Cinemas ospiterà il cast per un evento esclusivo che si terrà il 22 dicembre, durante lo spettacolo delle 18:30 del multisala UCI Porte di Roma.

Per avere maggiori informazioni sull'evento, date una lettura al comunicato stampa UCI Cinemas.

Milano, 13 dicembre 2019 – Il 22 dicembre alle 18:30 a UCI Porta di Roma il cast di La Dea Fortuna saluterà il pubblico presente in sala per la proiezione del film, diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il lungometraggio racconta la storia di Arturo e Alessandro, una coppia in crisi unita però da un profondo affetto. Riuscirà l’arrivo dei due bambini di Annamaria, la migliore amica di Alessandro, a riportare la speranza?

È possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Porta di Roma, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Il film è stato diretto da Ferzan Ozpetek. La sceneggiatura è firmata da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek, su un soggetto di Gianni Romoli e lo stesso Ozpetek.

CAST: Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

TRAMA: Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.

AL CINEMA: Nelle sale dal 19 dicembre 2019.