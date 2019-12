Nella notte sono stati assegnati i premi della Chicago Film Critics Association, e la sorpresa maggiore arriva dalla nuova affermazione di Parasite, il film di Bong Joon-Ho.

Con la vittoria del premio principale (Miglior Film), Parasite ha portato a casa anche Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura e Miglior Film Straniero, per un totale di quattro affermazioni. Per la sorprendente pellicola del regista coreano si preannuncia un cammino trionfale verso gli Oscar 2020.

Quattro premi sono andati anche alla nuova versione cinematografica di Piccole Donne, versione come noto diretta da Greta Gerwig. A premi è andato anche C'era una volta a... Hollywood, ma qui le affermazioni sono state solo due.

I Premi

MIGLIOR FILM

Parasite

MIGLIOR REGISTA

Bong Joon Ho, Parasite

MIGLIORE ATTORE

Adam Driver, Marriage Story

MIGLIORE ATTRICE

Lupita Nyong’o, Us

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Brad Pitt, Once Upon a Time…in Hollywood

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Florence Pugh, Little Women

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Parasite by Bong Joon Ho and Han Jin Won

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

Little Women by Greta Gerwig

MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite

MIGLIOR DOCUMENTARION

Apollo 11

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Toy Story 4

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Roger Deakins, 1917

MIGLIOR MONTAGGIO

Thelma Schoonmaker, The Irishman

MIGLIORI SCENOGRAFIE

Once Upon a Time…in Hollywood

MIGLIORI COSTUMI

Little Women

MIGLIOR COLONNA SONORA

Alexandre Desplat, Little Women

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Ad Astra

MIGLIOR PROMESSA

Aisling Franciosi, The Nightingale

MILOS STEHLIK AWARD

Lulu Wang, The Farewell