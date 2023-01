Xosha Roquemore si aggiunge al cast di Captain America: New World Order

L’attrice Xosha Roquemore si è aggiunta al cast in costruzione di Captain America: New World Order, il quarto film dedicato all’eroe Marvel.

Ammirata di recente in Space Jam: New Legends, l’attrice secondo Deadline ha ottenuto un ruolo nel film, anche se al momento ancora avvolto nel mistero. La fonte ha anche confermato che le riprese partiranno tra poche settimane, seguiranno pertanto nuovi aggiornamenti relativi al cast di supporto.

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blade Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Xosha Roquemore.

Come noto, Captain America: New World Order è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

La release cinematografica è fissata per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.