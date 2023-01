Alex Wolff nel cast di A Quiet Place: Day One

Il giovane talento Alex Wolff ha firmato per apparire in A Quiet Place: Day One, l’annunciato spin-off della fortunata saga sci-fi creata da John Krasinski.

Confermato da Deadline, l’ingaggio di Wolff va ad aggiungersi ad un cast fino ad oggi composto dai soli Lupita Nyong’o e Joseph Quinn, una delle star dell’ultima stagione di Stranger Things. Alex Wolff ha già collaborato con il regista Michael Sarnoski in Pig, di recente ha inoltre partecipato a film di successo quali Hereditary e Old, prossimamente tra i protagonisti di Oppenheimer, l’atteso biopic di Chris Nolan.

Ad oggi ci sono poche informazioni riguardo la trama di A Quiet Place: Day One, ma con molta probabilità andrà a raccontare i primi giorni dell’invasione aliena, allontanandosi dalle vicende che hanno visto protagonista la Famiglia Abbott. Intanto prosegue la pre-produzione di A Quiet Place 3, sequel diretto dell’ultimo film uscito nel 2021.

A QUIET PLACE: DAY ONE

Il film sarà diretto da Michael Sarnoski. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Jeff Nichols, il quale si è ispirato ad un’idea originale di John Krasinski. I filmmaker Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva. La premiere è prevista per l’8 marzo 2024.

NEL CAST Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff.