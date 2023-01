La seconda stagione di Ginny & Georgia è finalmente disponibile sulla piattaforma Netflix. Diretta da Sarah Lampert, ripresenta Brianne Howey e Antonia Geltrude nei panni delle due protagoniste.

La narrazione parte dei nuovi episodi di Ginny & Georgia da dove si era interrotta un anno fa con la prima sessione episodica. Ginny, scoperti alcuni segreti della madre, scappa rifugiandosi dal suo padre biologico, ma anche in uno stato di autolesionismo sempre più preoccupante. Con il tempo Ginny scopre segreti scomodi, ma anche altri lati della sua personalità complessa. Storie d’amore e di amicizia che s’incatenano tra loro in una sequenza narrativa ricca di spunti di riflessione che spesso portano le protagoniste a dover fare i conti con un passato sempre più ingombrante.

Dopo una prima stagione ruggente e dinamica che aveva visto Georgia come protagonista indiscussa, tra vestiti chic ed un carattere dirompente, Ginny & Georgia si evolve in uno show in cui tutti i personaggi riescono a trovare spazio esprimendo nel contempo tutto il loro potenziale. Il rapporto tra madre e figlia vive una profonda evoluzione; una volta scoperti i segreti della madre, infatti Ginny le si oppone rompendo quel quasi idilliaco rapporto di cui tanto andava fiera Georgia. Questa frattura crea un circolo di nuovi eventi, ma soprattutto di dinamiche, che portano la giovane Ginny a riscoprirsi come universo a sè stante.

Le macchinazioni mentali di Georgia diventano dunque lo sfondo entro cui si muovono i personaggi con le loro storie. Questa scelta narrativa ha dato libero spazio per lo sviluppo di tematiche importanti come i disturbi alimentari, la depressione e l’autolesionismo, tutti temi già affrontati nella prima stagione, ma in modo appena accennato. Spiccare narrativamente sui competitor di genere presenti in piattaforma è uno sforzo che gli autori riescono con difficoltà a portare a termine anche con questa seconda stagione, e molto merito non può che andare ad un cast di qualità che ha espresso al massimo le proprie potenzialità nel dare vita alle emotività dei personaggi.

IN CONCLUSIONE

La seconda stagione di Ginny & Georgia, a nostro avviso, non delude le aspettative anzi le alza notevolmente nel finale a sorpresa che lascia lo spettatore nella trepidante attesa di una terza stagione.