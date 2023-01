UCI Cinemas organizza un concorso fino al 12 febbraio per Bussano alla porta

I fan del grande regista M. Nigh Shyamalan devo star attenti e conservare i biglietti di Bussano alla porta perchè UCI Cinemas ha organizzato, per loro, un esclusivo concorso attivo fino al 12 febbraio.

UCI Cinemas concorso per Bussano alla porta

Acquistando online fino al 12 febbraio il biglietto per assistere alle proiezioni di Bussano alla porta nelle multisala del Circuito UCI e, registrandolo sul sito bussanoallaporta.ucicinemas.it parteciperanno all’estrazione di una vacanza di tre notti in uno chalet da sogno.

Un’occasione imperdibile per apprezzare a pieno il nuovo lavoro di Shyamalan nelle sale d’avanguardia in termini di immersività e confort di UCI Cinemas, approfittando della possibilità di aggiudicarsi questo fantastico premio.

Bussano alla porta: sinossi

La storia è ambientata in una baita isolata, dove una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto sia perduto.

Prodotto dal visionario regista M. Night Shyamalan e, distribuito da Universal Pictures, Bussano alla porta è interpretato da Dave Bautista, dal candidato Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff, da Ben Aldridge, dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird, dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn, e da Rupert Grint.