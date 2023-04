Cara Delevingne entra nel cast di American Horror Story 12

La stagione numero 12 della famosa serie antologica American Horror Story potrà contare sulla bellezza ed il talento di Cara Delevingne.

Reduce dalla chiusura della serie fantasy Carnival Row, l’attrice e modella Cara Delevingne è entrata a far parte del cast di American Horror Story 12, stagione al momento sottotitolata semplicemente “Delicate“. Deadline, che per primo ha confermato l’ingaggio, non ha aggiunto nessun dettaglio riguardo il ruolo. Con la Delevingne al momento sono state confermate anche la veterana della serie “Emma Roberts” e la stella dello star system hollywoodiano “Kim Kardashian“.

Halley Feiffer ha scritto la sceneggiatura, ma presenzierà anche come showrunner. La stagione sarà in parte basata sul romanzo di prossima uscita di Danielle Valentine “Delicate Condition“. Il romanzo è descritto come un thriller avvincente su una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai.

American Horror Story 12 sarà presentata nel corso della prossima estate.