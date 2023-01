Fate, mostri ed altre creature mitologiche stanno per tornare su Prime Video. Quest’oggi la piattaforma digitale ha condiviso in rete il trailer della seconda stagione di Carnival Row.

Con i primi due episodi disponibili a partire dal 17 febbraio prossimo – gli altri saranno disponibili con cadenza settimanale – la seconda stagione della serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne è pronta per accompagnare il suo pubblico verso un finale di serie scoppiettante. In fondo alla pagina vi proponiamo il trailer ufficiale.

CARNIVAL ROW

La serie è stata prodotta da Legendary Television, e da Brad Van Arragon (Yellowjackets), Sarah Byrd (The Alienist), Jim Dunn (Haven), Sam Ernst (Haven), Wesley Strick (The Man in the High Castle) e Travis Beacham (Pacific Rim). Lo showrunner è Erik Oleson. NEL CAST Orlando Bloom, Cara Delevingne, David Gyasi, Indira Varma, Tamzin Merchant, Arty Froushan, Caroline Ford, Karla Crome, Andrew Gower. Dal 17 febbraio 2023 su Prime Video.

TRAMA

I nuovi episodi riprenderanno con l’ex ispettore Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) che indaga su una serie di brutali omicidi che hanno delle conseguenze sulla tensione sociale. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) vuole invece vendicarsi dell’oppressione ingiusta inflitta dai leader umani, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline (Karla Crome) eredita dei poteri sovrannaturali che mettono a rischio il suo destino e il futuro di The Row. Dopo essere fuggita da The Burgue e dal vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) incontrano una nuova società radicale che mette a rischio i loro progetti. Con una società divisa e la libertà a rischio, ogni eroe dovrà affrontare impossibili dilemmi e test che segneranno la loro anima in occasione dell’epica conclusione di Carnival Row.

IL TRAILER DELLA SECONDA STAGIONE