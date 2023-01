L’ira di Kang nel trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come da promessa, questa notte i Marvel Studios hanno diffuso in rete il trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il prossimo capitolo dell’MCU.

Indicato come il film che introdurrà il pubblico all’interno della prossima fase del Marvel Cinematic Universe, il nuovo capitolo della saga legata al più piccolo dei supereroi introduce il super villain Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), mettendo le basi per un nuovo importante filone narrativo che porterà al film evento Avengers: The Kang Dynasty in uscita nel corso del 2025.

In fondo alla pagina troverete il trailer finale “in italiano”, ma anche il nuovo poster.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

La regia del film è stata affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. NEL CAST Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton. La release italiana del film è fissata per il 15 febbraio 2023.

TRAMA

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

IL TRAILER FINALE

Assisti alla nascita di una nuova dinastia. Ecco il nuovo trailer di #AntManAndTheWasp: Quantumania, dal 15 Febbraio al cinema, anche in 3D. pic.twitter.com/ohCjmXwiaO — Marvel IT (@MarvelNewsIT) January 10, 2023

IL NUOVO POSTER