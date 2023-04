Disney ha presentato sul palco del CinemaCon di Las Vegas il primo trailer di A Haunting in Venice, il nuovo film ispirato ai romanzi di Agatha Christie con protagonista Hercule Poirot.

Liberamente tratto dal romanzo della Christie del 1969, intitolato “Hallowe’en Party”, il film porta il celebre detective, ora in pensione “forzata” in quel di Venezia, alle prese con un caso di omicidio avvenuto durante una seduta spiritica. Così come per le altre due pellicole “Assassinio sull’Orient Express” e “Assassinio sul Nilo“, il premio Oscar “Kenneth Branagh” veste il doppio ruolo di Poirot e regista del film.

Il cast, come sempre di grande impatto, mette insieme attori del calibro di Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, ma anche Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed il nostro Riccardo Scamarcio.

La sceneggiatura di A Haunting in Venice è stata firmata da Michael Green, mentre la release cinematografica è attesa per il 15 settembre 2023.

IL PRIMO TRAILER