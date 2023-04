Alien Day: i primi due capitoli della saga tornano al cinema

In occasione dell’annuale Alien Day, Lucky Red riporterà al cinema i primi due capitoli della famosa saga creata da Ridley Scott.

Era l’anno 1979 quando, da un soggetto di Dan O’Bannon e Ronald Shusett e con la regia di un grande Ridley Scott, nacque Alien, un film in bilico tra la fantascienza e l’horror in cui vediamo per la prima volta il terribile essere xenomorfo.

Nel 1986, reduce dal successo di Terminator, un giovane James Cameron diresse Aliens: Scontro Finale, il sequel di quel primo capitolo che, senza ombra di dubbio, è diventato un vero e proprio cult di genere.

Da queste due pellicole sono poi scaturiti altri due sequel:

1993: Alien 3 di David Fincher,

di David Fincher, 1997: Alien – La Clonazione di Jean-Pierre Jeunet,

due Prequel:

2012: Prometheus di Ridley Scott,

di Ridley Scott, 2017 Alien: Covenant di Ridley Scott,

e due Spin-Off:

2004: Alien Vs Predator di Paul W. S. Anderson,

di Paul W. S. Anderson, 2007 Aliens Vs Predator 2 dei fratelli Strause.

Inoltre al franchise Alien stanno per aggiungersi la serie in live action di Noah Hawley e il nuovo film diretto da Fede Alvarez.

Ora, in occasione dell’Alien Day, Lucky Red ha annunciato che Alien e Aliens: Scontro Finale, ovvero i primi due capitoli della saga, torneranno nei cinema dal 29 al 31 maggio prossimo. Seguiranno nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane, pertanto vi consigliamo di rimanere connessi sulle nostre pagine…