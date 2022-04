Il cinecomic Shazam! Fury of the Gods slitta di qualche giorno rispetto alla scelta iniziale della Warner Bros: “la colpa” è di Avatar 2.

In occasione della presentazione al CinemaCon di Avatar: The Way of Water (in italiano Avatar: La via dell’acqua), la Disney ha confermato l’uscita del film per il prossimo Natale, tale conferma ha portato la Warner a rinviare di qualche giorno l’uscita di Shazam! Fury of the Gods. Inizialmente atteso nelle sale americane per il 16 dicembre, ossia in contemporanea proprio con Avatar 2, il cinecomic DC ora è stato rinviato al 21 dicembre, appena cinque giorni dopo.

Il regista David F. Sandberg, nel commentare la decisione della Warner Bros riguardo il suo film, ha inviato una sorta di messaggio scherzoso diretto a James Cameron: “Non c’è bisogno di ringraziamenti, mi basta The Abyss in 4k.”

SHAZAM! – FURY OF THE GODS

PRODUZIONE: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. In cabina di regia riconfermato ancora una volta David F. Sandberg. CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody, Grace Fulton. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 21 dicembre 2022.