CinemaCon: James Cameron svela il titolo di Avatar 2

James Cameron è stato tra gli ospiti del CinemaCon di Las Vegas, ed ovviamente la presentazione del suo Avatar 2 è stato l’evento principale.

Dopo aver mostrato ai presenti le prime immagini del sequel del suo celebre kolossal fantascientifico, il regista ha svelato che il titolo ufficiale sarà Avatar: The Way of Water, e che il teaser trailer sarà mostrato al pubblico durante le proiezioni americane di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ma non è tutto.

Durante la presentazione, infatti, Cameron ed il suo collaboratore/produttore Jon Landau hanno descritto i vari sequel di Avatar come tante storie differenti interconnesse da un unico filo narrativo, ovvero la famiglia creata da Jake e Neytiri. Infine, il 23 settembre Avatar sarà riportato in sala con suono e immagine rimasterizzati, proprio come antipasto in vista dell’uscita di dicembre di Avatar: The Way of Water.

AVATAR: THE WAY OF WATER

PRODUZIONE: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

AVATAR 3

PRODUZIONE: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 20 dicembre 2024.