Melissa McBride fuori dallo spin-off di The Walking Dead

Lo spin-off di The Walking Dead dedicato a Daryl e Carol non vedrà come co-protagonista l’attrice Melissa McBride.

Annunciato lo scorso mese di settembre, lo spin-off della celebre serie The Walking Dead dedicato ai personaggi interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride pare che possa dirigersi verso un radicale cambiamento di programma. Secondo TvLine, infatti, l’attrice che interpreta Carol nella serie originale avrebbe abbandonato il progetto per divergenze creative, e che tale scelta avrebbe spinto AMC a virare su uno spin-off interamente incentrato su Daryl. Al momento non ci sono stati commenti da parte della produzione.

La serie spin-off è stata ideata da Angela Kang e Scott M. Gimple, due dei padri sceneggiativi della serie originale The Walking Dead. Resta da capire, nel caso questa indiscrezione fosse confermata, quale potranno essere le scelte creative di AMC.