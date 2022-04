Posted on

Jake Gyllenhaal è pronto a far parte dell’immenso universo dei cinecomics, la porta sarà quella del Marvel Cinematic Universe, e più precisamente di Spider-Man: Homecoming 2. Il The Hollywood Reporter ha rivelato che Jake Gyllenhaal è entrato in trattativa con Sony Pictures/Marvel Studios per interpretare il villain Mysterio in Spider-Man: Homecoming. Ovviamente la notizia è