Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di abbandonare i piani di produzione di Bright 2, sequel del fortunato action/fantasy con protagonista Will Smith e Joel Edgerton.

Confermato nel corso del 2018 attraverso un video alquanto bizzarro, Bright 2 ha avuto nel corso degli ultimi anni molti problemi relativi alla stesura della sceneggiatura, ma anche nel trovare spazi all’interno dell’agendina di lavoro di Will Smith, ciononostante la doccia fredda per coloro che speravano di avere notizie positive è arrivata proprio in queste ore: “Bright 2, il film di David Ayer, NON si farà più.”

La notizia è stata riportata all’interno di un report di Bloomberg dedicato alla carriera di Will Smith dopo lo schiaffo dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022. Il reporter, anche poco velatamente, punta il dito sull’annoso gesto, indicandolo come causa di un declino di popolarità oramai in corso d’opera. A tal proposito, va aggiunto che Bright 2 è stato cancellato, mentre il nuovo sequel di Bad Boys ed il documentario NatGeo Pole to pole, entrambi progetti con protagonista proprio Smith, hanno subito un corposo rinvio nella produzione.

Bright è stato diretto da David Ayer. La produzione da oltre 90 milioni di dollari è stata ad opera di Netflix. Nel cast Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Edgard Ramirez e Ike Barinholtz.

Sinossi. Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.