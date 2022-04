Netflix ha diffuso in rete le prime foto da Spiderhead, il thriller di fantascienza con protagonisti Chris Hemsworth e Miles Teller.

Diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Top Gun: Maverick), il film nasce come adattamento di un breve racconto pubblicato nel 2010 sul New Yorker, e poi nell’antologia di successo The Tenth of October. Al centro della storia un futuro distopico in cui i prigionieri possono scegliere di diminuire la pena di detenzione diventando cavie per nuovi farmaci. Nel film di Kosinski due prigionieri si fanno inettare un farmaco che stimola le emozioni, ed in particolare quelle legate all’amore.

Chris Hemsworth e Miles Teller nel cast saranno affiancati da Jurnee Smollett (Birds of Prey), mentre in cabina di produzione, con lo stesso Hemsworth, anche Reese & Wernick, Eric Newman della Screen Arcade, Oren Katzeff e Geneva Wasserman dei The New Yorker Studios, e Tommy Harper e Jeremy Steckler.

Il lancio di Spiderhead su Netflix è previsto per il 17 giugno 2022. Ecco le prime immagini ufficiali: