Paramount svela il titolo del film su Dungeons & Dragons

Paramount Pictures ha svelato via social il titolo ufficiale del film che porterà al cinema il celebre gioco Dungeons & Dragons.

Il titolo ufficiale sarà Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, mentre per il nostro paese sarà Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, proprio come è possibile apprezzare nel logo-titolo ufficiale diffuso attraverso i canali social. Con l’annuncio del titolo, lo studios ha anche ufficializzato la data di uscita negli Usa, ossia il 3 marzo 2023. Ricordiamo che le riprese sono partite nel maggio dello scorso anno, proprio come confermato in questo nostro articolo.

DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI

PRODUZIONE: Il nuovo adattamento di Dungeons and Dragons sarà prodotto da Allspark Pictures (casa di produzione della Hasbro), sarà firmato da Michael Gillio. Tra i produttori spiccano i nomi di Brian Goldner e Stephen Davis della Hasbro, Courtney Solomon della Sweetpea Ent. e Allan Zeman e Roy Lee, ma anche Jeremy Latcham. CAST: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Sophia Lillis. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 3 marzo 2023.

TRAMA DEL GIOCO: Nell’ambientazione di Greyhawk, per il gioco di ruolo di Dungeons & Dragons, Vecna fu un re degli umani e un potente mago che divenne lich” (in breve per i non “iniziati”: un mago non morto che ha ottenuto l’immortalità tramite l’impiego della magia nera mantenendo però la sua volontà che possono essere eliminati solo distruggendo il filatterio dove conserva la sua anima, persa nel processo di trasformazione in lich). Fu tradito e distrutto dal suo fidato luogotenente Kas e in seguito assurse allo status di divinità. La Mano sinistra e l’Occhio di Vecna furono i soli resti del lich e, per usarli, colui che entra in loro possesso deve metterli al posto del proprio occhio o della propria mano, un procedimento non proprio piacevolissimo.