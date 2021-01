Box Office Usa: Pesante calo per Wonder Woman 1984 nel weekend di Capodanno

Il weekend di Capodanno relativo al Box Office Usa per Wonder Woman 1984 sarà per sempre ricordato come uno dei peggiori in assoluto.

Approdato nelle sale – ed in contemporanea su HBO Max – lo scorso weekend, Wonder Woman 1984 ha perso la bellezza del 67% degli incassi rispetto a sette giorni prima. L’incasso maturato dal film DC è stato pertanto 5.5 milioni di dollari, per un totale misero di 28.5 milioni dal 25 dicembre.

A livello internazionale il film ha incassato solo 11.5 milioni di dollari, con la maggior parte dei ricavi provenienti dal mercato australiano (4.3 milioni). Complessivamente Wonder Woman 1984 ha raccolto fino ad oggi 118.5 milioni di dollari.

Tornando al Box Office Usa, al secondo posto spazio per I Croods 2: Una Nuova Era, il cui incasso è stato di 2.18 milioni di dollari con un incremento del 25%, ed un totale di 34.51 milioni. Il podio è stato inoltre raccolto da Notizie dal Mondo con 1.69 milioni ed un totale di 5.4 milioni.

Con l’ultimo giorno dell’anno sono infine arrivate le stime di incasso per l’intero 2020 che, come da previsione, sono crollate dell’80%: a causa dell’emergenza Covid-19 dal 1° gennaio sono stati incassati 2.3 miliardi di dollari contro gli 11.4 miliardi dello scorso anno.