I ritratti ufficiali dei personaggi del reboot di Gossip Girl

HBO Max ha diffuso in rete i ritratti ufficiali relativi ai personaggi del reboot di Gossip Girl, la celebre serie tv tratta dal libro di Cecily von Ziegesar.

I ritratti sono stati diffusi attraverso l’account ufficiale su Instagram della serie reboot, ed ogni post-social introduce il personaggio con il relativo tratto della personalità più forte. Trovate i post-social in fondo alla pagina.

La prima stagione è stata scritta da Joshua Safran, e sarà composta da dieci episodi prodotti da Schwartz, Stephanie Savage, Alloy Entertainment, Warner Bros TV e CBS Television Studios.

Al centro della prima stagione ci sarà una nuova generazione di liceali che frequentano una scuola privata di New York e si ritrovano alle prese con la presenza di Gossip Girl, che controlla ogni loro mossa. La serie affronterà l’impatto dei social media sulla società e i cambiamenti avvenuti a New York rispetto al periodo in cui si è svolta la serie originale.

Nel cast ci sarà spazio per Jordan Alexander, Whitney Peak e Thomas Doherty, ed ancora Evan Mock, Eli Brown, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Zion Moreno e Savannah Smith.

I POST-SOCIAL