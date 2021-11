Box Office Usa – Weekend fantasmagorico per Ghostbusters: Legacy all’esordio

Grazie ad un’accelerazione impressionante ottenuta tra sabato e domenica, Ghostbusters: Legacy è riuscito ad ottenere un risultato importante nel weekend del suo esordio nel Box Office Usa.

L’incasso ottenuto dal film di Jason Reitman nel weekend d’esordio americano è valso 44 milioni di dollari, con una media per sala di poco superiore ai 10 mila dollari. Secondo gli analisti Ghostbusters: Legacy avrebbe dovuto esordire con un incasso stimato tra i 27 ed i 30 milioni di dollari (stime del giovedì), ma il pubblico giovane ha riempito le sale tra sabato e domenica, spingendo così gli incassi complessivi ben oltre le aspettative. Un aiuto importante è arrivato, inoltre, dall’ampia programmazione rivolto alle sale più performanti con schermi PLF e IMAX, ma anche dalla presenza nel film della maggior parte degli attori del cast dei due capitoli originali.

La seconda posizione del Box Office Usa è andata a Eternals (qui la recensione) con un incasso di 10.82 milioni di dollari, per un totale di 135.81 milioni, ed un calo per il suo terzo weekend più che preoccupante rispetto alla media degli altri cinecomics Marvel Studios (-60%). Al terzo posto, invece, spazio per Clifford – Il grande cane rosso, il cui incasso è stato 8.1 milioni di dollari, per un totale di 33.51 milioni.

Will Smith ed il suo Una famiglia vincente – King Richard hanno esordito solo al quarto posto, e con un deludente incasso da 5.7 milioni di dollari, mentre in quinta posizione ha chiuso la top five il kolossal Dune (qui la recensione) con 3.06 milioni di dollari, ed un totale di 98.19 milioni, oramai ad un passo dal traguardo dei 100 milioni.

Fonte: BoxOfficePro