Netflix ha finalmente svelato la data della premiere e diffuso il poster di The Silent Sea, l’attesa serie fantascientifica coreana ambientata in un futuro in cui l’esaurimento delle risorse naturali ha devastato il nostro pianeta.

The Silent Sea, serie ispirata al cortometraggio di Chi Han-yang del 2014 The Sea of ​​Tranquility, sarà distribuita da Netflix a partire dal 24 dicembre prossimo. la storia è ambientata nel 2075, quando la Terra è oramai priva di ogni risorsa. In questo contesto una squadra d’élite viene inviata in missione sul nostro satellite, presso una base lunare coreana abbandonata. Durante la ricerca di indizi per salvare la Terra i membri del team incontrano situazioni misteriose ed eventi imprevisti che si verificano nello spazio. Cosa è successo in questa base abbandonata?

The Silent Sea

La prima stagione di The Silent Sea, composta di 8 episodi, fa parte un enorme contenuto di prodotti coreani su cui Netflix ha investito una cifra di circa 500.000.000 dollari. La serie è stata scritta da Park Eun-Kyo e diretta da Choi Hang-yang , su una sceneggiatura di Park Eun-Kyo. Nel cast Gong yoo, Bae doo na, Lee joon, Heo Sung Tae, Heo jung do, Lee joon hyuk.

