Box Office USA: Il weekend è vinto da Fast X per 67.5 milioni

L’atteso Fast X ha vinto il Box Office nel weekend suo primo weekend di programmazione americana, ma i numeri deludono.

Secondo i dati offerti dal solito BoxOfficePro, il decimo capitolo della saga Fast & Furious ha raccolto il primo posto nel botteghino americano con una cifra stimata di 67.5 milioni di dollari, in linea con le previsioni dei giorni scorsi, ma come anticipato deludendo chi si aspettava numeri ben più alti.

Il debutto offerto, infatti, rappresenta il più basso della saga da sei capitoli a questa parte, compreso il deludente Fast 9 (70 milioni), uscito come più volte ricordato nei nostri precedenti aggiornamenti in pieno periodo pandemico. Tralasciando i primi capitoli della saga, l’unico film uscito di recente ad aver esordito dietro Fast X è il solo spin-off Hobbs and Shaw (60 milioni).

Il film è stato accompagnato da critiche constrastanti (qui la nostra recensione), compreso un punteggio CinemaScore B+, tra i più bassi della saga, dati questi che non possono che aver influito su un passaparola negativo che non ha fatto altro frenare la corsa nelle sale del pubblico.

A livello internazionale, invece, Fast X è andato alla grande incassando una cifra stimata di 251.3 milioni, per un totale Worldwide di 318.8 milioni. In questo caso il confronto con gli altri capitoli della saga sembra più che positivo, con i soli The Fate of the Furious e Furious 7 capaci di fare meglio.

In seconda posizione Guardiani della Galassia vol. 3 ha incassato altri 31.98 milioni di dollari, con un calo contenuto del 48% ed un totale di 266.52 milioni. Con gli incassi internazionali, il film è salito ora a quota 659.1 milioni, molto lontano dai risultati finali dei primi due capitoli, oramai pressochè irraggiungibili. Super Mario Bros – Il Film, infine, ha raccolto il terzo posto, con un incasso di 9.8 milioni di dollari, ed un totale di 549.29 milioni, direttamente al 14° posto degli incassi più alti della storia del Box Office USA.