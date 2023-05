Box Office Italia: Fast X vince il weekend con oltre 6 milioni

L’adrenalinico Fast X ha vinto a mani basse il Box Office Italia, e con un incasso che va ben oltre le aspettative degli analisti.

Secondo i dati offerti da Cinetel il decimo capitolo della saga Fast & Furious ha portato a casa nel weekend una vittoria spettacolare confermando una volta ancora la passione per i motori del Belpaese. L’incasso ottenuto da giovedì a domenica è stato 6.36 milioni di euro, ben oltre i 5.7 milioni raccolti da Super Mario Bros – Il Film (7 milioni in cinque giorni), fino a quel momento il miglior film esordiente dell’era pandemica.

Gli incassi USA di Fast X

A pesare sul risultato, chiaramente la passione per le avventure di Dominic Toretto, ma anche le condizioni metereologiche favorevoli ed il fatto che buona parte del film è ambientato in Italia, con location tra Roma e Napoli. Ad ogni modo trovate qui la nostra recensione di Fast X.

In seconda posizione Guardiani della Galassia vol. 3 (qui la nostra recensione) ha incassato altri 1.19 milioni di euro, per un totale di 9.74 milioni, ad un passo dal traguardo dei 10 milioni (sarà tagliato nei prossimi giorni). Super Mario Bros – Il Film si è posizionato in terza posizione con un nuovo incasso da 289 mila euro, ed un totale di 20.14 milioni.