Fast X, la recensione del decimo film della saga

Fast X è il decimo capitolo della celebre saga Fast & Furious, diretto da Louis Leterrier. Questa è la nostra recensione.

Nel cast diretto da Leterrier spazio per Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena, Brie Larson e Scott Eastwood. In questo decimo capitolo, la “famiglia” deve fare i conti con la vendetta di Dante, il figlio del famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes, eliminato da Dominic Toretto nel quinto capitolo della saga.

IL COMMENTO

Programmato da casa-madre Universal Pictures come penultimo capitolo di un’epopea filmica capace di appassionare milioni di persone, di qualsiasi fascia d’età, genere ed estrazione sociale, Fast X mette in scena la più classica delle storie di vendetta, puntando tutto sul carisma dei suoi protagonisti, su spettacolari inseguimenti, ed una serie di intrecci narrativi che hanno il solo obiettivo di dare al pubblico una storia appassionante, al di là del puro e semplice intrattenimento da sala. Ma come spesso accade, non tutte le ciambelle vengono fuori col buco.

Nonostante lo sforzo immane di Louis Leterrier, e degli sceneggiatori Dan Mazeau e Justin Lin, infatti, la sceneggiatura di Fast X è figlia di una serie di clichè di genere, e come conseguenza quell’effetto originalità, che tanto ha fatto bene ai primi capitoli della saga, viene abbondantemente perso dopo un prologo anche abbastanza interessante. Questo limite, ahinoi, frena la qualità e non riesce a proferire il giusto livello di tensione ad una storia che sembra scritta in maniera affrettata, poco lineare, e soprattutto intrisa di colpi di scena più o meno telefonati, purtroppo in linea con il resta della saga.

Ma la saga Fast & Furious è oramai un prodotto che esula dalle normali regole hollywoodiane, il suo obiettivo è chiaramente stupire il suo pubblico con inseguimenti sempre più incredibili, esplosioni ancor più clamorose e stunt da paura, e soprattutto senza preoccuparsi di chi dirige o chi sceneggia: l’estetica alla fine deve sempre essere al primo posto. Con questa premessa, Fast X non può che essere considerato un blockbuster vincente sotto ogni punto di vista!

Il decimo capitolo della saga Fast & Furious, sotto il punto di vista prettamente estetico, è ciò che ogni amante dello spettacolo al cinema ricerca. Il pubblico viene accompagnato attraverso un vortice emozionale senza precedenti, che culmina con una lunghissima sequenza di inseguimento in quel di Roma che possiamo tranquillmente definire “impressionante”. Con Fast X si viaggia in giro per il mondo, con piccole puntate anche a Napoli, Londra e Lisbona, ed ogni volta lo spettacolo estetico è incredibile.

Il “cast d’ensemble” messo insieme in Fast X è senza alcun dubbio uno dei punti di forza. Come sempre al centro dell’attenzione per la saga, infatti, la qualità del cast anche qui è vitale per la buona riuscita: Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior, ma soprattutto un Jason Momoa in stile “Joker” sono aggiunte importanti ad un gruppo di artisti che hanno fatto la storia della saga. Lo scontro a distanza tra il Toretto di Vin Diesel ed il Dante di Momoa è da considerare il motore trainante di questo film, ma a risplendere di luce propria ci sono anche i personaggi portati in scena da Charlize Theron, Michelle Rodriguez e Jason Statham.

CONCLUSIONE

Non il miglior capitolo per narrazione, Fast X è un film che punta tutto sull’intrattenimento, e vince a mani basse la sua scommessa. Jason Momoa è ciò che la saga aveva bisogno di vedere per un finale lungo ben due film. Si due film, bisognerà infatti attendere Fast & Furious 11 (titolo non definitivo) per mettere la parole fine allo scontro finale tra Toretto e Dante.

Fast X è attualmente programmato nelle sale italiane.

IMPORTANTE: Attenzione alla post-credits, che tra l’altro viene dopo una sequenza finale che di certo lascerà gli spettatori a bocca aperta.

Fast X Regista: Louis Leterrier Data di creazione: 2023-05-21 13:37 Valutazione dell'editor

3.5