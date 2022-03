Box Office Usa: The Batman verso un nuovo weekend da oltre 60 milioni?

Il cinecomic The Batman si appresta a dominare il suo secondo weekend consecutivo nel Box Office Usa, e gli incassi del venerdì lo confermano ampiamente.

Reduce da un weekend d’esordio straordinario (qui i dati reali), The Batman nel suo secondo venerdì nordamericano ha incassato altri 18.7 milioni di dollari fornendo così un calo rispettabile rispetto a sette giorni fa (-47%). Questo nuovo score importante arriva a seguito di un ottimo passaparola, ma anche a seguito della scelta degli altri studios di non far esordire nessun altro film atteso nel weekend post-The Batman. Secondo gli analisti, The Batman (qui la nostra recensione) potrebbe regalarsi un nuovo weekend nel Box Office Usa da oltre 60 milioni di dollari. Nell’attesa, con gli incassi di ieri il film ha raccolto la bellezza di 191.2 milioni.

Uncharted e Spider-Man: No Way Home, viste le premesse, dovrebbero tenere facilmente gli altri due posti del podio a fine weekend. Vi diamo appuntamento alla giornata di domani per l’articolo settimanale dedicato agli incassi del Box Office Usa.

