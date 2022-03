Box Office Usa: gli incassi reali del weekend di The Batman sono molto più alti

Gli incassi definitivi del Box Office Usa in relazione al weekend appena passato sono stati da poco ricorretti, ed a giovarne è stato ovviamente The Batman.

Grazie ad una domenica super, il cinecomic Warner/DC è riuscito ad inanellare un weekend da 134 milioni di dollari, e non 128.5 milioni come inizialmente segnalato dagli analisti di mercato (qui nel dettaglio). Come spesso accade, infatti, le statistiche di incasso relativo al botteghino americano nel weekend prevedono dati certi dalle giornate di venerdì e sabato, ma solo previsioni per quanto riguarda la domenica. In definitiva, lo scarto tra previsioni e dati reali è solitamente molto basso, cosa che non è accaduta per un film come The Batman.

La domenica di programmazione per il cinecomic DC è valsa un incasso di 34.1 milioni di dollari, ben 6 milioni più delle previsioni che puntavano ad uno score da 28.1 milioni. Questo scarto va a confermare l’ottimo passaparola del pubblico americano, sospinto tra l’altro da un punteggio altissimo al CinemaScore (A-). Dal punto di vista statistico cambia relativamente poco, e questo perchè l’esordio nel Box Office Usa di The Batman distava da quello de Il Cavaliere Oscuro un bel po’ (158.4 milioni). A livello globale l’incasso è ora salito a quota 258 milioni.

Fonte: ERC