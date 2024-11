Box Office USA | Rosso Uno vince il weekend con 34 milioni

La battaglia al Box Office USA per le festività natalizie si è aperta ufficialmente in questo weekend grazie a Rosso Uno, action movie targato Amazon.

Sospinto da un budget mostruoso da 250 milioni di dollari circa, Rosso Uno (in originale Red One) ha vinto il botteghino nordamericano con un incasso stimato di 34,1 milioni di dollari, al di sopra delle stime “estremamente basse” degli analisti (30/35 milioni). Il film prodotto da Amazon e distribuito da Warner Bros ha raccolto, inoltre, 14,7 milioni di dollari dai 75 mercati internazionali nel suo secondo weekend di programmazione, per un totale worldwide di 84,1 milioni.

Visto così, il blockbuster natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans non può che essere considerato un flop pazzesco, ma ci sono delle attenuanti. Nei piani originali di Amazon MGM Studios, infatti, il film avrebbe dovuto esordire direttamente su Prime Video, ma la strategia sarebbe poi stata cambiata per permettere a Rosso Uno di ampliare la platea di pubblico, e creare maggior enfasi intorno ad un progetto con il potenziale per divenire un vero e proprio classico di Natale anche negli anni a venire. A tal proposito, il film ha ottenuto la stroncatura della critica, ma il favore del pubblico.

In attesa di scoprire quanto possa pagare la strategia di Amazon, ricordiamo che Rosso Uno nel prossimo weekend dovrà resistere allo scontro tra titani con Il Gladiatore 2, film che nel weekend ha esordito a livello internazionale la spettacolare cifra di 87 milioni di dollari (via THR).

Rosso Uno | Note di Produzione

Il film è stato diretto da Jake Kasdan su una sceneggiatura firmata da Chris Morgan, basata a sua volta da una storia originale firmata da Hiram Garcia. NEL CAST Chris Evans, Dwayne Johnson, Kiernan Shipka (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), J.K. Simmons, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel, Mary Elizabeth Ellis e Lucy Liu.

Tra i produttori spicca il nome d Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, di Chris Morgan di Chris Morgan Productions e di Jake Kasdan e Melvin Mar di The Detective Agency. Gli EP sono Barry Waldman e Ainsley Davis di Chris Morgan Productions, con John Wildermuth e la coproduzione con Sky Salem Robinson di The Detective Agency. Warner Bros. Pictures si occuperà della distribuzione internazionale come parte del suo accordo con Amazon MGM Studios.

La Trama Ufficiale: Nel film, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare coppia con il poco affidabile Jack O’Malley (Chris Evans) per salvare Santa Clause (J.K. Simmons) da un rapimento.

Red One approderà in sala dal 15 novembre 2024, e successivamente arriverà su Prime Video.

