La campagna promozionale legata all’uscita al cinema dell’atteso Musafa: Il Re Leone prosegue senza sosta da giorni, e continuerà di certo come un tamburo battente anche nelle prossime settimane.

Questa sera, a tal proposito, i canali social di casa Disney hanno diffuso in rete quattro splendide immagini dal film che porterà in sala le origini del mito del “primo re leone” Musafa, con un occhio al futuro regno di Simba. In settimana, poi, la divisione nazionale della Disney ha svelato quelle che saranno le voci italiane che si occuperanno di doppiare i simpatici personaggi animati, trovate il nostro articolo a questo indirizzo.

Musafa: Il Re Leone | Note di Produzione

Musafa: Il Re Leone è stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner. Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, un leone formidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.

I partner di Pastel di Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak, stanno producendo con la Disney. L’uscita globale del film è attesa per il 19 dicembre 2024.

La trama: Simba, diventato re delle Terre del Branco, è determinato a far sì che il suo cucciolo segua le impronte delle sue zampe mentre vengono esplorate le origini del suo defunto padre Mufasa.

Musafa: Il Re Leone | Le Voci Italiane

Luca Marinelli (Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (Taka), Elodie (Sarabi), Edoardo Stoppacciaro (giovane Rafiki), Riccardo Suarez Puertas (Zazu) e Dario Oppido (Kiros) prestano le loro voci ai nuovi protagonisti e si aggiungono a un ricco cast vocale che vede, tra gli altri, il ritorno di Marco Mengoni (Simba), Elisa (Nala), Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumba) e Toni Garrani (Rafiki adulto) e l’arrivo dei giovanissimi Emma Cecile Rigonat (Kiara), Mattia Moresco (dialoghi Mufasa cucciolo) e Adriano Trio (dialoghi Mufasa cucciolo), Valeriano Corini (dialoghi Taka cucciolo) ed Edoardo Veroni (canzoni Taka cucciolo).

