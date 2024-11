Il colosso dello streaming Netflix ha svelato il trailer di Back in Action, il film d’azione che mette insieme Cameron Diaz e Jamie Foxx.

Lontani dai riflettori dello star system hollywoodiano per diverse motivazioni personali, Foxx e Diaz sono i protagonisti del film diretto da Seth Gordon; qui interpretano due spie della CIA in pensione che loro malgrado sono costrette a tornare in azione (da qui il titolo del film) quando la loro copertura salta. La sinossi ufficiale recita: “Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per mettere su famiglia, Emily e Matt sono nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.”

Back in Action approderà sul catalogo di Netflix a partire dal 17 gennaio 2025. Nel cast, oltre ai già citati Jamie Foxx e Cameron Diaz, completano il cast Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson e Glenn Close.

La sceneggiatura è stata scritta da Gordon insieme a Brendan O’Brien. I produttori includono Gordon per Exhibit A, Jenno Topping, Peter Chernin e Sharla Sumpter Bridgett per Chernin Entertainment e Beau Bauman per Good One Productions. Foxx, O’Brien, Datari Turner e Tim Lewis sono produttori esecutivi.

