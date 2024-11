Werewolves | Un nuovo trailer dall’horror con Frank Grillo

Briarcliff Entertainmente è tornata in questi giorni a promuovere l’uscita in sala di Werewolves, l’horror “con lupi mannari” e con Frank Grillo.

Il film sarà distribuito nelle sale americana a partire dal 6 dicembre 2024, ed offrirà un gustoso antipasto “divertente” a quella che tutti possiamo considerare la nuova era dei film con licantropi di Hollywood, era che comprende l’atteso horror Blumhouse Productions dal titolo The Wolf Man (qui il trailer).

In Werewolves, descritto come una miscela esplosiva di film quali Underworld, Resident Evil e La Notte del Giudizio, “un evento di superluna innesca un gene latente in ogni essere umano sul pianeta, trasformando chiunque entri nella luce della luna in un lupo mannaro per quella notte. Il caos prende piede e quella notte muoiono quasi un miliardo di persone. Ora, un anno dopo, la Superluna è tornata“.

Frank Grillo guida un cast che comprende Katrina Law (NCIS), Ilfenesh Hadera (Godfather Of Harlem), James Michael Cummings (City On The Hill), Lou Diamond Phillips (Prodigal Son), Dane DiLiegro, Betzaida Landín, Sam Daly, James Kyson, Ian Feuer, Lydia Styslinger, Kamdynn Gary. In cabina di regia, invece, spicca il nome di Steven C. Miller (Silent Night).

