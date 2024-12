Nessuna sorpresa nel Box Office USA del post-Ringraziamento: Oceania 2 ha vinto davanti a Wicked e Il Gladiatore 2.

Dopo il lungo weekend del Ringraziamento da record (il nostro approfondimento), il botteghino nordamericano ha offerto nuove statistiche straordinarie anche nel weekend post-Ringraziamento; secondo i dati recuperati da BoxOfficePro, infatti, il podio degli ultimi tre giorni ha messo in cascina un incasso complessivo di 131 milioni di dollari, superiore al precedente record risalente al 2018 (120 milioni).

A guidare questo speciale weekend post-Ringraziamento è stato nuovamente Oceania 2: il film animato Disney ha incassato altri 52 milioni di dollari, con una media per sala da 12 mila dollari circa, ed un calo abbastanza corposo del 63%. Nonostante il vistoso calo, il nuovo film Disney ha totalizzato 300,03 milioni, superando il totale complessivo del primo capitolo (248,7 milioni).

A livello internazionale, Oceania 2 ha incassato altri 103,7 milioni di dollari da oltre 50 territori, per un totale di 300 milioni; a questo punto della sua corsa, il film ha totalizzato a livello mondiale 600 milioni di dollari di incasso.

Oceania 2 | La Recensione

Wicked, in seconda posizione, ha incassato altri 34,85 milioni di dollari, con un calo del 57%, ed un totale di 320,5 milioni; il musical ha poi raggiunto 455,5 milioni a livello mondiale grazie alla stima parziale di 135 milioni dai mercati internazionali. La terza posizione di Il Gladiatore 2 è valsa nel weekend un incasso di 12,45 milioni di dollari, per un totale di 132,7 milioni (worldwide sono 368,4 milioni).

Wicked | La Recensione

Il Gladiatore 2 | La Recensione

Box Office USA | Gli incassi degli altri film

Uno Rosso ha raccolto altri 7 milioni di dollari, per un totale di 85,78 milioni. La Paramount ha riportato in sala in questo weekend il celebre cult di fantascienza Interstellar, il film ha raccolto 4,42 milioni di dollari su 165 sale a disposizione, con un impressionante media per sala di quasi 27 mila dollari. Il film di Christopher Nolan è tornato in sala per il suo 10° anniversario, ed in una versione 4k. La commedia apocalittica Y2K ha, infine, incassato all’esordio 2,1 milioni di dollari

Uno Rosso | La Recensione

