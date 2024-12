Ballerina | Uno special look dal CCXP di San Paolo

Come da promessa, Lionsgate ha sfruttato il CCXP – Comic Con Experience di San Paolo per promuovere From the World of John Wick: Ballerina.

Dopo l’annuncio avvenuto nei giorni precedenti (il nostro articolo a questo indirizzo), la Lionsgate ha deliziato i presenti al CCXP con uno special look dal film che andrà ad introdurre nuovi elementi – ed una nuova eroina – dal franchise di successo John Wick. Sul palco si sono avvicendati, tra gli altri, la protagonista di Ballerina “Ana de Armas” ed il regista Lee Wiseman.

Ballerina | Special Look

Ana de Armas takes center stage in this CCXP extended look at #BallerinaMovie – in theaters June 6. pic.twitter.com/3LXvk2FAj8 — Ballerina (@ballerinamovie) December 8, 2024

Ballerina | Note di Produzione

From the World of John Wick: Ballerina è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

NEL CAST sono presenti Ana de Armas, Norman Reedus, Gabriel Byrne, ma anche di due pilastri del cast di John Wick, ovvero Keanu Reeves e Ian McShane. Il film sarà nelle sale dal 6 giugno 2025.

BREVE SINOSSI: Ballerina si concentra su una giovane donna assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.

