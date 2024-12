Ballerina | Il nuovo poster dallo spin-off di John Wick

Lionsgate ed i protagonisti di From the World of John Wick: Ballerina saranno questa domenica impegnati sul palco del Comic-Con Experience di San Paolo, ma intanto dalla rete arriva il nuovo poster.

Con la promessa – o almeno si spera – di ottenere un nuovo sguardo al film che vedrà Ana de Armas nei panni di una spietata killer in cerca di vendetta (il precedente trailer a questo indirizzo), lo studios quest’oggi ha diffuso in rete il nuovo poster che offre un nuovo sguardo al look della protagonista. Ricordiamo che From the World of John Wick: Ballerina sarà distribuito nelle sale americane a partire dal 6 giugno 2025.

Ballerina | Il Nuovo Poster

Get ready for her debut. The cast of #BallerinaMovie will be live from CCXP Brazil on Sunday. Be seeing you. pic.twitter.com/YxOb83ZikQ — Ballerina (@ballerinamovie) December 5, 2024

Ballerina | Note di Produzione

From the World of John Wick: Ballerina è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

NEL CAST sono presenti Ana de Armas, Norman Reedus, Gabriel Byrne, ma anche di due pilastri del cast di John Wick, ovvero Keanu Reeves e Ian McShane. Il film sarà nelle sale dal 6 giugno 2025.

BREVE SINOSSI: Ballerina si concentra su una giovane donna assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.

