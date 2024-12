L’attrice Anne Hathaway si è unita al cast in costruzione di un thriller senza titolo diretto prossimamente da Joseph Gordon-Levitt.

Secondo Deadline, il film sarà un thriller sull’intelligenza artificiale, e vedrà la T-Street Productions di Rian Johnson e Ram Bergman impegnata in cabina di produzione. Per Joseph Gordon-Levitt si tratterà del suo secondo lavoro come regista, in precedenza aveva diretto Don Jon nel 2013. Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato, ma è noto che Gordon-Levitt ha co-scritto la sceneggiatura con Kieran Fitzgerald.

Il regista e la casa di produzione T-Street hanno più volte collaborato in passato, la prima risale al 2005 con Brick, in occasione del debutto alla regia di Johnson (Gordon-Levitt era interprete principale). Anne Hathaway, scelta come interprete principale, e Gordon-Levitt hanno già collaborato in passato, ed è stato in occasione del successo globale Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno.

Seguiranno nuovi dettagli sul film.

