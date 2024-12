The Boys | Karl Urban saluta i fan dal set della Stagione 5

Le riprese della quinta ed ultima stagione di The Boys sono partite, a confermarlo il solito post-social di Karl Urban.

Come spesso è accaduto per le precedenti stagioni, uno dei protagonisti più amati dello show Amazon MGM Studios è tornato sui social ad annunciare l’avvio dei lavori sul set. Karl Urban, il poco affidabile Butcher in The Boys, ha infatti postato un’immagine dal backstage della Stagione 5 con il volto completamente insanguinato (cosa avrà fatto questa volta?). Le riprese proseguiranno per tutto il 2025, con una release su Prime Video presumibilmente entro la fine del 2026.

Come oramai noto, la quinta stagione chiuderà per sempre (?!) le avventure legate all’infinita guerra tra i “The Boys” di Butcher ed i Supes capitanati da Patriota; a tal proposito, l’ultimo episodio della quarta stagione è terminato con Butcher in fuga con il virus capace di uccidere tutti i Supes, e Patriota che ha messo a capo del governo degli Stati Uniti d’America un uomo al suo comando.

The Boys | Il Post-Social

The Boys | Note di Produzione

The Boys è stato sviluppato da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. La serie tv si ispira alla graphic novel di Garth Ennis.

NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Ed ancora Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry, Susan Heyward, Daveed Diggs.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.

