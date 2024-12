What if …? | Un nuovo trailer dalla Stagione Finale

Il conto alla rovescia che porterà la Stagione Finale di What if …? su Disney+ continua a scorrere, ma nel frattempo c’è spazio per un nuovo trailer.

Il nuovo video – diffuso sui canali social ufficiali – consiglia ai fan Marvel di rivedere le prime due stagioni per poi godersi al meglio la stagione conclusiva. Nel minuto e mezzo scarso di visione vengono mostrate sequenze dalle stagioni precedenti, ma anche alcune sequenze inedite provenienti dai nuovi episodi. A tal proposito, ricordiamo che What if …? tornerà su Disney+ a partire dal 22 dicembre.

What if …? S3 | Nuovo Trailer (a questo link)

La terza stagione di What If …? sarà distribuita dal 22 dicembre 2024, con un episodio al giorno per i successivi 8 sotto il nuovo marchio Marvel Animation.

Come oramai noto, la serie animata mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Durante il panel Marvel al D23 Brasil è stato riferito che questa terza stagione sarà l’ultima ad essere realizzata.

La nuova stagione di What If …? introdurrà nuove varianti di personaggi noti come Agatha Harkness, Red Guardian e Winter Soldier. Inoltre, mostrerà una Tempesta da un altro universo brandirà il mitico Mjolnir di Thor, ed un momento epico in cui i vari Avengers, ognuno a bordo di un robot a tema, si uniranno in un mega-robot in stile Voltron.

Correlati