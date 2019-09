IT: Capitolo Due si appresta a conquistare a suon di milioni il Box Office Usa. Per l'horror di Andy Muschietti l'opening day vale quasi 40 milioni.

BoxOfficeMojo ha aggiornato questa sera le statistiche relative all'opening day di IT: Capitolo Due. Dati alla mano, l'ultima parte dell'horror di Andy Muschietti ha raccolto venerdì 37.4 milioni di dollari, con una media per sala di oltre 8 mila dollari. Secondo gli analisti pare che il film potrebbe chiudere il suo primo weekend di programmazione con un incasso monster da 90/95 milioni.

Se le stime dovessero essere confermate, lo scopriremo nel pomeriggio di domani, la seconda parte dell'horror IT si troverebbe di fronte ad un forte rallentamento rispetto alla prima di parte, ed il calo si andrebbe ad attestare sui 30 milioni, e questo perchè IT nel 2017 esordiva con un incasso monster da 123.4 milioni di dollari. Calo a parte, si tratterebbe ovviamente di un grande incasso, ma non da record.

Il resto del podio del Box Office Usa non ha raccolto grandi emozioni. Attacco al Potere 3 - Angel has Fallen ha raccolto solo 1.72 milioni di dollari, mentre Good Boys è riuscito a tenere la terza posizione, ma con solo 1.57 milioni di dollari.