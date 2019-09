Hayley Atwell ha accettato la sua prossima missione. L'ex interprete di Peggy Carter sarà nel cast di Mission: Impossible 7.

La conferma da parte di Paramount Pictures non è ancora arrivata, ma poco ci manca. Il regista Christopher McQuarrie nei giorni scorsi ha stuzzicato i suoi followers su Instagram con una foto di Hayley Atwell, seguita da un forte interesse riguardo il casting di Mission: Impossible 7. Di tutta risposta, l'attrice ha confermato successivamente di aver "accettato" la missione. Serve altro per confermare la sua presenza al fianco di Tom Cruise?

Come noto dagli ultimi aggiornamenti, il regista Christopher McQuarrie dirigerà in coppia il settimo e l'ottavo capitolo della saga, dividendoli poi in post-produzione.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell.

Il film sarà distribuito negli Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise.

Il film sarà distribuito negli Usa dal 5 agosto 2022.