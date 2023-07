L’esordio nel Box Office USA di Indiana Jones 5 è valso un primo posto da 60 milioni, con 130 milioni raccolti a livello mondiale.

Nonostante le stime degli analisti, speranzosi di apprezzare un esordio molto più corposo, Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha raccolto un incasso di 60 milioni di dollari, sotto i 61 milioni di Transformers: Il Risveglio, con una media per sala da 13 mila dollari. A livello globale, il film ha incassato al momento una cifra stimata di 130 milioni.

Statistiche storiche alla mano, si tratta di un brutto passo indietro rispetto al precedente capitolo “Il Regno del Teschio di Cristallo” il quale, al netto delle pesanti critiche di pubblico e critica, riuscì nel 2008 a raccogliere 100 milioni.

Ma cosa realmente non ha funzionato? Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, a pesare sul mezzo flop di Indiana Jones 5 è possibile citare le critiche non eccelse offerte dalla critica americana, ma anche la media età degli spettatori ben oltre i 50 anni, un dato questo che sembra confermare il poco interesse per lo storico franchise da parte dei più giovani: a tal proposito è confemato che solo un quarto del pubblico pagante aveva sotto i 25 anni.

Dopo aver recuperato il primo posto lo scorso weekend, Spider-Man: Across the Spider-Versesi è dovuto accontentare di un secondo posto da 11.5 milioni di dollari, per un totale di 339.87 milioni. Al momento, questo incasso complessivo rappresenta il terzo più alto dall’inizio dell’anno, ad un passo da Guardiani della Galassia vol.3, secondo con 353 milioni.

In terza posizione spazio ancora per Elemental, con un incasso nel weekend di 11.3 milioni di dollari, ed un totale di 88.77 milioni. Fidanzata in Affitto ha incassato altri 7.5 milioni di dollari, per un totale di 29.31 milioni. La quinta piazza, poi, è andata a Transformers: Il Risveglio con 7 milioni di dollari, ed un totale di 136.11 milioni, ben oltre i risultati finali dei due precedenti capitoli, Transformers: L’ultimo Cavaliere (130.1 milioni) e Bumblebee (127.1 milioni.