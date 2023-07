Dopo il lancio delle due special cover, la rivista Empire Magazine è tornata a promuovere l’uscita di Rebel Moon, lo sci-fi Netflix diretto da Zack Snyder.

Le immagini in questione, diffuse attraverso i canali social di Empire, mostrano nel dettaglio il look di alcune dei personaggi principali del film, ossia quelli interpretati da Sofia Boutella, Charlie Hunnam ed il robot Jommy doppiato in originale da Anthony Hopkis.

REBEL MOON

Rebel Moon sarà diviso in due parti. Il film è diretto da Zack Snyder il quale, oltre ad essere il produttore con sua moglie Deborah e Wesley Coller, ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Fungono da produttori esecutivi Bergen Swanson, Sarah Bowen di Grand Electric, Shay Hatten e Kurt Johnstad. CAST: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doo-na, Ray Fisher, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Rupert Friend, Stuart Martin, Corey Stoll, Cary Elwes, Michiel Huisman, Anthony Hopkins. Netflix distribuirà la prima parte di Rebel Moon a partire dal 22 dicembre 2023.

Sinossi preliminare: Una colonia pacifica ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.