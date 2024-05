Rocky: la genesi del film diretta da Peter Farrelly

L’acclamato regista Peter Farrelly porterà al cinema la storia dietro la realizzazione del celebre cult hollywoodiano Rocky.

Il film in questione prenderà il titolo di I Play Rocky, esso andrà a raccontare l’incredibile perseveranza di un attore allora poco conosciuto (Sylverster Stallone) nel non cedere mai ai rifiuti dei grandi studios. La storia alle spalle del cult Rocky è ancora oggi tra le poche vicende a lieto fine: di fatto Stallone, autore della sceneggiatura originale del film ottenne una serie di rifiuti da parte delle grandi major, le quali sembrano interessate alla storia da portare al cinema, ma non al suo candidarsi come protagonista.

La perseveranza di Stallone fu tale che il film venne affidato alla regia di John G. Avildsen, ottenne il miglior incasso al Box Office del 1976 e l’Oscar come Miglior Film, inoltre consacrò lo stesso Stallone nell’olimpo dei più grandi attori hollywoodiani.

Farrelly dirigerà I Play Rocky, con Toby Emmerich (ex capo della Warner Bros) e Christian Baha in cabina di produzione, su una sceneggiatura firmata da Peter Gamble. Da Variety al momento nessun indizio sul casting legato al ruolo di Stallone.

Correlati