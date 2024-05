Netflix ha droppato la news! Dopo il successo della prima edizione, Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, tornerà nel 2025 con la sua seconda stagione, solo su Netflix!

La ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro, comincia già da oggi con l’apertura dei casting: chiunque voglia candidarsi e cominciare la propria scalata verso il sogno, potrà semplicemente scrivere a castingtv@fremantle.com.

Il successo della prima stagione, che ha visto protagonisti in giuria Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, ha lasciato il segno: basti considerare che gli inediti dalla prima stagione di Nuova Scena, incluse le original tracks dei primi 5 classificati – Kid Lost, Jelecrois, Elmatadormc7, Spender e Grein – hanno nel complesso superato i 537 milioni di stream considerando tutte le piattaforme musicali e social.

In particolare, entrambi i brani di Elmatadormc7 – il 3° classificato – hanno raggiunto stabilmente la Top50 Italia su Spotify: il singolo “EL MATADOR” ha da solo superato i 14 milioni di stream (contando esclusivamente Spotify) entrando inoltre nella top 5 “Songs of the Week” di TikTok per due settimane consecutive, mentre “MALICIOSA” ha superato i 10 milioni di stream su Spotify.

Ottimo riscontro anche per il rapper Kid Lost, vincitore dello show, premiato dal sindaco di Qualiano (la sua città natale) come “eccellenza della città”, che ha superato i 2 milioni di stream su Spotify (e gli 8 milioni di stream considerando tutte le piattaforme social e musicali) con le due tracce inedite “CRIATUR” e “OSSIMORO”.

La giuria di questa seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia verrà annunciata nelle prossime settimane. Nel frattempo, per tutti i fan che vogliono restare aggiornati su tutte le novità, basterà visitare la pagina dello show su Netflix.

