Box Office Italia: Indiana Jones 5 debutta in testa con 2 milioni

Come da previsione, Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha vinto il Box Office Italia nel suo weekend di programmazione

Secondo i dati offerti da Cinetel, il quinto capitolo della celebre saga con protagonista Harrison Ford ha raccolto un incasso di 2 milioni di euro in quattro giorni, che diventano 2.38 milioni in cinque giorni (il film ha esordito di mercoledì). Nonostante il confronto con il capitolo precedente “Il Regno del Teschio di Cristallo” sia improponibile (4.6 milioni in cinque giorni nel 2008), quello registrato da Indiana Jones 5 in Italia è da considerare un risultato cautamente positivo, e questo almeno in proporzione con il mezzo flop americano, dove il film ha deluso e non poco le aspettative. A tal proposito, sarà importante valutarne la tenuta nei prossimi giorni.

In seconda posizione Elemental ha incassato nel weekend altri 1.13 milioni di euro, per un totale ora giugno a quota 3.47 milioni ed una tenuta ottima (-22%), dato quest’ultimo che lascia ben sperare per il prosieguo della sua permanenza in sala. The Flash ha incassato, invece, altri 234 mila euro in terza posizione per un totale non proprio esaltante di 2.44 milioni. In quarta posizione Spider-Man: Across the Spider-Verse ha chiuso il suo weekend con un nuovo incasso da 207 mila euro (totale 6.12 milioni), mentre il quinto posto è andato a Fidanzata in Affitto con 180 mila euro (totale 565 mila).