Attack on Titan: un nuovo teaser trailer dalla stagione finale

Continua la marcia d’avvicinamento al capitolo finale di Attack on Titan, l’anime di successo tratto dal manga firmato da Hajime Isayama.

Questa mattina gli account ufficiali di Crunchyroll hanno diffuso in rete un nuovo teaser trailer dalla seconda parte di Attack on Titan Final Season Part 3, intitolata per l’occasione Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 (in originale Shingeki no Kyojin The Final Season Kanketsu-hen Kōhen).

Come oramai noto, questa parte della storia è stata in due parti. La prima parte, Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 (Shingeki no Kyojin The Final Season Kanketsu-hen Zenpen), è andata in onda il 4 marzo, su NHK General, in seguito ha debuttato su Crunchyroll. La seconda parte andrà in onda nell’autunno del 2023, ma non abbiamo ancora una data precisa. Per le date italiane si attendono ancora novità.

ATTACK ON TITAN

Il manga originale “Attack on Titan“, firmato da Hajime Isayama, ha esordito nel 2009 grazie alla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia è ambientata in un mondo sotto il costante e terribile attacco di creature mostruose, e narra del corpo di difesa che protegge l’umanità intera.

Le ambientazioni dark-fantasy di L’attacco dei Giganti hanno raggiunto il cuore degli appassionati di genere in breve tempo ritagliandosi l’etichetta di cult. Successivamente al successo del manga sono state realizzate serie anime, la cui ultima stagione è fulcro di questa notizia, e film in live-action made in Japan. Nel 2018 è stata invece la Warner Bros a comunicare l’intenzione di affidare ad Andy Muschietti la regia dell’adattamento hollywoodiano, da allora però le notizie sono da ritenere frammentarie.

Attualmente è possibile trovare le prime tre stagioni della serie anime, con le prime due parti della stagione 4, i 3 film d’animazione ed il primo blocco episodico della quarta stagione su Netflix, ma anche su Prime Video.