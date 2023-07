Paramount Pictures ha diffuso in rete due nuove clip da Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, il film con Tom Cruise in arrivo nelle sale dal 12 luglio.

Le nuove avventure di Ethan Hunt dopo la Parte Uno torneranno in sala il 28 giugno del prossimo anno. All’interno di questo nostro indirizzo è possibile anche apprezzare una speciale featurette con il dietro le quinte delle riprese a Roma al centro dell’attenzione.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE UNO

Il film è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Nelle sale Usa dal 14 luglio 2023. In Italia dal 12 luglio.

CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis.

SINOSSI: In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.