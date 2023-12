Studio Ghibli è tornato a regalare emozioni in sala con Il Ragazzo e l’Airone, e gli americani hanno premiato il dono con il primo posto nel Box Office USA.

In un weekend privo di grandi emozioni, il nuovo film del maestro Hayao Miyazaki ha vinto il botteghino americano nel suo weekend d’esordio con un incasso stimato di 10,44 milioni di dollari (12,83 milioni con le anteprime). L’incasso stimato all’esordio di Il Ragazzo e l’Airone (qui la nostra recensione) è più alto dei totali di “La Città Incantata”, “Si Alza il Vento” e “Il Castello Errante di Howl”, ed è ad un passo dal superare il totale di “Ponyo”.

La città incantata del 2002 = 10 milioni di dollari

Si alza il vento del 2014 = 5,2 milioni di dollari

Il castello errante di Howl del 2005 = 4,7 milioni di dollari

Ponyo del 2009 = 15 milioni di dollari

La seconda posizione del botteghino americano è andata a Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente con un nuovo incasso da 9,4 milioni di dollari, per un totale di 135,65 milioni. L’incasso complessivo continua ad essere il basso in assoluto per quanto riguarda l’intera saga nello stesso lasso di tempo, ma in costante recupero vista la discreta tenuta dimostrata nelle ultime settimane.

-59% rispetto a Hunger Games del 2012 = 336,6 milioni di dollari

-62% rispetto a Catching Fire del 2013 = 357,5 milioni di dollari

-51% in meno rispetto a Mockingjay Parte 1 del 2014 = 276,8 milioni di dollari

-44% in meno rispetto a Mockingjay Parte 2 del 2015 = 244,6 milioni di dollari

Godzilla Minus One (il nuovo trailer) ha raccolto il terzo posto del Box Office USA con un nuovo incasso di 8,34 milioni di dollari, per un totale di 25,34 milioni. C’è da considerare che il monster movie della Toho ha goduto in questo weekend di 232 sale in più rispetto al suo esordio, mossa questa che ha mitigato il calo (-27%) rispetto a sette giorni prima.

Nel resto della top five, Troll 3 – Tutti Insieme ha incassato altri 6,2 milioni di dollari, per un totale di 83,08 milioni, mentre il film d’animazione della Disney “Wish” ne ha raccolti 5,3 milioni di dollari in quinta posizione (totale 49,41 milioni).

FONTE: BOXOFFICEPRO